Росэнергоатом: Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон на самой станции не нарушен. Об этом днем 3 октября сообщил Росэнергоатом.

«По состоянию на 3 октября, 17:30, Курская АЭС работает в штатном режиме. В работе 3-й энергоблок на мощности, установленной диспетчерским графиком. 4-й энергоблок в плановом ремонте», — говорится в сообщении от 3 октября.

По данным ведомства, первый и второй блоки находятся в режиме «без генерации».

Параллельно с официальным сообщением Росэнергоатома глава Курской области Алексей Смирнов сообщил о ракетной опасности в регионе. В телеграм-каналах начала распространяться информация о якобы атаке, ее отражении системами ПВО и возникшем рядом пожаре. Однако подтверждения она не нашла. В 17:54 по мск ракетную опасность в регионе отменили.