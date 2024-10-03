Среди арестованных работников петербургской больницы — граждане Эстонии, Израиля, обладатели рабочих виз в ОАЭ и греческого ВНЖ

У четверых фигурантов дела о растрате 344 млн рублей в Городской больнице №20 интересные биографии. Выделяется «оператор ЭВМ».

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Анна Кудишкина была фиктивно устроена в больницу на позицию «оператора ЭВМ». Суду стало известно, что хотя Кудишкина и гражданка РФ, у нее есть рабочие визы в ОАЭ и США, а также греческое ВНЖ. Снимает квартиру в Дубае, открыты счета в банках Узбекистана и Казахстана. В течение последних трех лет на территории России она не была 655 дней.

Суд нашел у Кудишкиной родственные связи с Никитой Чохой. Он — гражданин РФ и Эстонии с рабочей визой в ОАЭ и счетами в иностранных банках.

Фиктивно устроенная в больницу экономист Елена Тодурова — обладательница гражданства Израиля. 3 октября собиралась улететь в Барселону, но теперь этому мешает арест на два месяца. В России с 2019 по 2024 годы не была более 960 дней.

Наименее примечателен уборщик Вадим Косухин. Обычный гражданин РФ, не судим, безработный, зато с родственными связями с Ольгой Яковлевой, также арестованной по этому делу.

Куйбышевский районный Петербурга избрал меру пресечения девятерым фигурантам дела о хищении не менее 344 миллионов рублей из госбюджета в Городской больнице № 20 в Петербурге. Восьмерых из них отправили под стражу до конца ноября, один отделался домашним арестом, сообщает 3 октября Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что суд арестовал заместителя главного врача по экономике Наталию Чоха, фиктивно трудоустроенных в медучреждение экономиста Елену Тодурову, уборщика Вадима Косухина, «оператор ЭВМ» Анну Кудишкину и бухгалтера Ксению Косухину, главного бухгалтера больницы Ольгу Яковлеву, начальника отдела кадров учреждения Алису Костенкову. Кроме того, в СИЗО отправится Никита Чоха. Под домашний арест попала Ирина Коваль.