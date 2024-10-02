Суд арестовал фигурантку дела о хищениях в Городской больнице № 20. Главу отдела кадров подозревают в особо крупном мошенничестве

Суд избрал меру пресечения одной из фигуранток дела о хищении в Городской больнице № 20. Начальницу отдела кадров учреждения Алису Костенкову отправили под стражу до конца ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга в среду, 2 октября.

Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга







Костенкову подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она и другие руководители больницы фиктивно устраивали на работу сотрудников с целью получить бюджетные деньги. С января 2021 года по июнь 2024-го на счета тех, кто фактически не работал в учреждении, поступило не менее 344 миллионов рублей, которые впоследствии были похищены.

Также 2 октября арестованы еще две фигурантки дела: главный бухгалтер учреждения Ольга Яковлева и фиктивно трудоустроенная Ксения Косухина. Женщины пробудут под стражей до конца ноября.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что 1 октября экономическая полиция провела 50 обысков в домах и квартирах фигурантов в Петербурге, Ленобласти, Москве и Московской области. Одна из квартир руководителя учреждения находилась в башне в «Москва-Сити». После обысков в кабинетах следствия оказалось 35 человек, среди которых главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономике, заместитель главного врача по хирургии, юрист-консультант клиники и десятки фиктивно оформленных в больнице. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (часть 4 статьи 159 УК).