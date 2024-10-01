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Происшествия 50 обысков. Петербургской больнице №20 предъявляют миллиард

50 обысков. Петербургской больнице №20 предъявляют миллиард

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Экономическая полиция Петербурга налетела на хищения в Городской больнице №20. Обыски идут в четырех регионах. В деле фигурируют миллионные зарплаты фиктивных сотрудников.

Утром 1 октября оперативники экономической полиции и Главного следственного управления Петербурга проводят 50 обысков в городе, Ленинградской области, Москве и Московской области по уголовному делу о хищениях в Городской больнице №20 (Гастелло, 21; Ленсовета 54-2). По данным нашего издания, дело возбуждено по мошенничеству (часть 4, статьи 159 УК).

В накоплении первичных материалов участвовал Росфинмониторинг.

По информации «Фонтанки», изначально дело возбуждено по двум «мертвым душам», получавшим с 2021 по 2024 год заработные платы в размере сотни тысяч рублей ежемесячно, однако масштаб мероприятий говорит о явном расширении расследования.

Так, например, по данным нашего издания, в материалах уже фигурируют десятки фиктивных сотрудников, несколько лет «подвешенных» на должности. По версии следствия, в схему входило руководство клиники, аффилированные с ними лица, а общий ущерб оценивается в 1 миллиард рублей.

«Фонтанка» собирает подробности, узнает, кто из руководства клиники задержан. Пока нам говорят, что пострадают первые лица, отвечающие за экономику предприятия.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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