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Происшествия Идет задержание руководителей Городской больницы № 20. Полиция забралась на башню «Москва Сити»

Идет задержание руководителей Городской больницы № 20. Полиция забралась на башню «Москва Сити»

16 799
24 комментария

«Фонтанке» известно, кого уже фактически задержали после 50 обысков по делу о хищениях в Городской больнице № 20. Это руководство кадрами и финансами. Их активы найдены и в столице.

После проведения экономической полицией 50 обысков в Петербурге, Ленобласти, Москве и Московской области по уголовному делу о хищениях в Городской больнице № 20 в Главное следственное управление ГУ МВД доставлены: начальник отдела кадров, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономике, заместитель главного врача по хирургии, юрист-консультант клиники и десятки фиктивно оформленных в больнице.

Всего же в кабинетах следствия на Лиговском проспекте, 145, находятся около 35 человек.

Также нашему изданию известно, что обыски в Москве касались зафиксированной у главных фигурантов элитной недвижимости. В данном случае это касается главного бухгалтера и заместителя главного врача по экономике Городской больницы № 20. Под столичными активами следствие подразумевает квартиру в башне «Москва Сити» и дорогие автомашины.

Главным врачом учреждения с августа 2006 года является Татьяна Суровцева.

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Комментарии
24
sysh
1 час
Идет задержание руководителей Городской больницы №20 А с №1 по №19 ,что,уже всех задержали что-ли.
alexadmin
1 час
Время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий.
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