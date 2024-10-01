Идет задержание руководителей Городской больницы № 20. Полиция забралась на башню «Москва Сити»

«Фонтанке» известно, кого уже фактически задержали после 50 обысков по делу о хищениях в Городской больнице № 20. Это руководство кадрами и финансами. Их активы найдены и в столице.

После проведения экономической полицией 50 обысков в Петербурге, Ленобласти, Москве и Московской области по уголовному делу о хищениях в Городской больнице № 20 в Главное следственное управление ГУ МВД доставлены: начальник отдела кадров, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономике, заместитель главного врача по хирургии, юрист-консультант клиники и десятки фиктивно оформленных в больнице.