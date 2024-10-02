Суд арестовал еще троих фигурантов дела о мошенничестве в Городской больнице № 20. Их подозревают в фиктивном трудоустройстве и хищении 344 млн рублей

Суд продолжает заключать под стражу фигурантов дела о хищении не менее 344 млн рублей из госбюджета в Городской больнице № 20 в Петербурге. Арестованы еще трое — заместитель главного врача по экономике Наталия Чоха, фиктивно трудоустроенные в медучреждение экономист Елена Тодурова и уборщик Вадим Косухин, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга в среду, 2 октября.

Подозреваемых арестовали до 30 ноября 2024 года. Об их заключении под стражу ходатайствовало следствие, а прокуратура поддержала. Также 2 октября в изолятор отправили других фигуранток дела — главного бухгалтера больницы Ольгу Яковлеву, начальника отдела кадров учреждения Алису Костенкову и фиктивно трудоустроенную в больницу бухгалтером Ксению Косухину.

По версии следствия, руководство больницы решило вступить в сговор и организовать схему по фиктивному трудоустройству людей в учреждение. В период с января 2021 года по июнь 2024 года фактически не работающим в клинике сотрудникам поступило порядка 344 миллионов рублей в качестве зарплаты, которые затем были похищены.

Во вторник, 1 октября, экономическая полиция провела около 50 обысков по делу в домах и квартирах фигурантов в Петербурге, Ленобласти, Москве и Московской области. В результате их в кабинетах следствия на Лиговском проспекте, 145, оказалось около 35 человек.