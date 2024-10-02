Новый председатель совета директоров «Ростелекома» Дмитрий Медведев назвал основные цели компании

Разработка отечественного программного обеспечения, производство телеком-оборудования и импортозамещение являются основными целями развития «Ростелекома». Об этом 2 октября заявил новый председатель директоров компании и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, необходимо также обеспечить контроль за дальнейшим развитием крупнейшей компании в сфере цифровых услуг. «Ростелеком» выполняет важную миссию для россиян — ведет разработки в области здравоохранения и образования, жилищно-коммунального хозяйства и в других сферах, отметил он.