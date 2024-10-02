Новый председатель совета директоров «Ростелекома» Дмитрий Медведев назвал основные цели компании

Разработка отечественного программного обеспечения, производство телеком-оборудования и импортозамещение являются основными целями развития «Ростелекома». Об этом 2 октября заявил новый председатель директоров компании и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, необходимо также обеспечить контроль за дальнейшим развитием крупнейшей компании в сфере цифровых услуг. «Ростелеком» выполняет важную миссию для россиян — ведет разработки в области здравоохранения и образования, жилищно-коммунального хозяйства и в других сферах, отметил он.
«Давайте трудиться над всем этим, над этой задачей», — призвал новый глава совета директоров на заседании.
Дмитрий Медведев был избран председателем совета директоров «Ростелекома» сегодня. Он не входил в советы директоров госкомпаний с 2008 года — после того, как ушел с поста председателя совета директоров «Газпрома».
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