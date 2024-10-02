Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров «Ростелекома»

На первом заседании нового состава совета директоров, избранного на годовом собрании акционеров 16 сентября 2024 года, также были сформированы 4 комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели — по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту. Чем предстоит заниматься новому главе совета директоров, в релизе не уточняется.

Вместе с Медведевым на должность главы совета директоров был номинирован и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Сам Медведев также пока никак не прокомментировал свое избрание. Экс-президент не входил в советы директоров госкомпаний с 2008 года — после того, как ушел с поста председателя совета директоров «Газпрома».