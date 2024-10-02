«Или находим голову все-таки?» Ирина Винер высказалась про участие в соревнованиях в нейтральном статусе

Главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер подчеркнула необходимость повышения значимости национальных турниров и предложила приравнять их к результатам Олимпийских игр. Об этом в среду, 2 октября, сообщает РБК .

На форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» Ирина Винер обратилась к Минспорта с вопросом о статусе спортивных соревнований внутри России. «У меня вопрос к Министерству спорта: будем ли мы выступать на международных соревнованиях под флагом нейтральным или находим голову все-таки?» — спрашивает тренер российской сборной по художественной гимнастике.

По ее словам, необходимо рассмотреть возможность приравнивать результаты российских спортсменов на внутренней арене к результатам Олимпийских игр.

Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже при условии участия в нейтральном статусе. Так, на Олимпиаду отправились всего 15 россиян.