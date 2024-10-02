Петербуржец обзавёлся двойником, пока был в «Крестах». Тот ни в чём себе не отказывал





Петербуржец вышел из «Крестов» и узнал, что у него появился двойник и многомиллионный кредит, пока он сам находился под стражей. Злоумышленник смог получить копию сим-карты и деньги. В деле разбирался Выборгский районный суд, куда мужчина обратился с иском о признании сделки с сотовым оператором недействительной. Подробности 2 октября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина пояснил, что 16 июля 2022 года в московских Химках некто получил копию привязанной к его абонентскому номеру сим-карты. При этом показав паспорт и расписавшись в документах. Через десять дней от имени истца через банковское онлайн-приложение был заключен кредитный договор на 4 млн 90 тысяч рублей. При этом в действительности мужчина с 10 июля до 4 сентября 2022 года находился под стражей в следственном изоляторе «Кресты» в Колпино, его настоящий паспорт был при материалах уголовного дела, а телефон с сим-картой при обыске изъял следователь. Истец настаивал, что в салоне связи копию сим-карты выдали без проверки документов, хотя скан его паспорта с фотографией был в базе сотового оператора, а подписи его и злоумышленника разные.

Представитель сотового оператора в суде пояснила, что сотрудник филиала сверил данные паспорта с данными из базы, а сверять подписи и фотографии у сотрудников полномочий нет.

В суде установили, что подпись в заявлении на замену сим-карты действительно отличается от той, что в паспорте. Оснований для проведения почерковедческой экспертизы нет, поскольку в момент выдачи копии карты истец находился под стражей.

Суд иск удовлетворил и признал недействительной сделку по замене сим-карты.