В Петербурге девочка из приюта попала в больницу. Её резаные раны полиции объясняют четверо иностранцев

Четверо иностранцев оказались в полиции после рассказа их юной соотечественницы о нападении в Калининском районе Петербурга. О требованиях миграционного законодательства не забывал только один из них, но к нему уже присматривается СК. Об этом стало известно «Фонтанке» 2 октября.

О 16-летней пациентке с резаными ранами предплечья полицейским два дня назад сообщили из больницы, куда обратилась девочка. Юная гражданка Таджикистана в Петербурге живёт в социальном приюте, но, как рассказала, травмы получила не там.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что, со слов девочки, её бритвой ранил друг матери. Этому якобы предшествовали домогательства с его стороны в квартире на Гражданском проспекте, 92/2.