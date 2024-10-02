В Петербурге девочка из приюта попала в больницу. Её резаные раны полиции объясняют четверо иностранцев

Четверо иностранцев оказались в полиции после рассказа их юной соотечественницы о нападении в Калининском районе Петербурга. О требованиях миграционного законодательства не забывал только один из них, но к нему уже присматривается СК. Об этом стало известно «Фонтанке» 2 октября.
О 16-летней пациентке с резаными ранами предплечья полицейским два дня назад сообщили из больницы, куда обратилась девочка. Юная гражданка Таджикистана в Петербурге живёт в социальном приюте, но, как рассказала, травмы получила не там.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что, со слов девочки, её бритвой ранил друг матери. Этому якобы предшествовали домогательства с его стороны в квартире на Гражданском проспекте, 92/2.
В указанной панельной девятиэтажке полицейские обнаружили коммуналку. Задержаны четверо соотечественников пострадавшей в возрасте от 18 до 38 лет. Их доставили в отдел, где трое получили протоколы о нарушении миграционного законодательства.
По информации «Фонтанки», младший — единственный, кто стоит на учёте. Именно его имя назвала юная иностранка. Полиция направила материалы в Следственный комитет. В полицейском главке уточнили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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