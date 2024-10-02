Верховный суд РФ отправил на пересмотр дело калининградских врачей Сушкевич и Белой. Их обвиняли в убийстве недоношенного младенца

Сушкевич и Белую в сентябре 2022 года приговорили к 9 и 9,5 годам колонии общего режима за убийство новорожденного ребенка. По версии обвинения, Белая — главный врач калининградского родильного дома № 4 — предложила Сушкевич, работавшей реаниматологом-анестезиологом Регионального перинатального центра, убить недоношенного мальчика 27-летней гражданки Узбекистана якобы для того, чтобы не портить статистику, которая могла бы ей помешать вступить в должность.

Младенцу ввели смертельную дозу лекарственного препарата, от чего он умер, а в истории родов осталась запись о гибели ребенка в утробе матери. Белая и Сушкевич вину не признали.

В декабре 2020 года присяжные оправдали Белую и Сушкевич, и Калининградский областной суд вынес обеим оправдательный приговор. Затем в мае 2021 года дело направили на повторное рассмотрение в Московскую область, и на этот раз присяжные и судья поддержали обвинение.