Врачи Сушкевич и Белая получили реальные сроки по делу об убийстве младенца

Мособлсуд 6 сентября приговорил к 9 и 9,5 годам колонии общего режима калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую. Женщины признаны виновными в убийстве недоношенного младенца, сообщает РИА Новости.
Медикам также запрещено в течение трех лет после освобождения работать по профессии.
В конце августа коллегия присяжных заседателей признала женщин не достойными снисхождения. До этого присяжные оправдывали и.о. главврача городского роддома № 4 Белую и врача анестезиолога-реаниматолога Сушкевич. Калининградский суд на основании вердикта также оправдал медицинских работников, но прокуратура обжаловала приговор.
Недоношенный мальчик появился в ноябре 2018 года у 27-летней гражданки Узбекистана. По материалам дела, Белая решила избавиться от ребенка, чтобы не портить статистику, которая могла бы ей помешать вступить в должность главврача. Она якобы уговорила Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу магния сульфата, а в истории болезни написать, что это была интранатальная гибель плода.