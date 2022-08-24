Калининградских врачей признали виновными в убийстве младенца

Коллегия присяжных заседателей в ночь на 24 августа вынесла обвинительный вердикт в отношении Елены Белой и Элины Сушкевич — калининградских врачей, обвиненных в гибели новорожденного. Их признали недостойными снисхождения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Мособлсуд.

Последствия вердикта планируется обсудить в суде во вторник, 30 августа.

Суды по «делу врачей» длятся несколько лет. Ранее присяжные в Калининграде оправдали и.о. главврача городского роддома № 4 Белую и врача анестезиолога-реаниматолога Сушкевич, обвиняемых в организации убийства.



В ноябре 2018 года в роддоме 27-летняя гражданка Узбекистана родила недоношенного мальчика. По версии следствия, и.о. главврача Белая решила избавиться от него, чтобы не допустить ухудшения статистики и негативного влияния на её дальнейшее назначение на должность главного врача, и дала медперсоналу указания «принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил». Она якобы уговорила Сушкевич, и та ввела младенцу смертельную дозу магния сульфата. А в истории родов написали, что это была интранатальная смерть, то есть гибель плода.



В ноябре 2018 года Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ возбудил дело об убийстве, которое вменили Белой и Сушкевич.

Белая и Сушкевич не признали вину. В их поддержку выступало множество врачей, в том числе Леонид Рошаль и калининградская врачебная палата. Сама Сушкевич заявляла, что не вводила ребёнку магнезию, а наоборот, пыталась его спасти, что у неё не было причин ускорять его смерть, и он скончался сам из-за крайне тяжёлого состояния.