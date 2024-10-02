Что творится на Большеохтинском мосту, ставшем главной пробкой Красногвардейского района

Ограничения на Большеохтинском мосту перекочевали на правые полосы. К перекрытому въезду с Синопской набережной добавились съезд на нее и въезд с Малоохтинской набережной. Новые перекрытия продлятся до 3 октября. Техника трудится, машины гуськом проезжают мост и стоят на подъездах к нему с обеих сторон.

По данным «Яндекс.Пробок», со стороны Красногвардейского района даже в середине дня не теряют плотности заторы на Среднеохтинском, Большеохтинском и Новочеркасском проспектах, Якорной улице, Комаровском мосту и проезде. В обратном направлении к мосту встала Тульская улица.

Ремонт на мосту стартовал 27 сентября. В понедельник, 30 сентября, на подъездах к переправе со стороны Красногвардейского района случился настоящий транспортный коллапс, даже в третьем часу дня выстраивалась длинная очередь из автобусов. В последующие дни ситуация стала менее напряженной, но до конца пробки там не рассасываются.