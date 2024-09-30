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Город Длинная очередь из автобусов собралась на Среднеохтинском. Ремонт моста все еще держит пробку

Длинная очередь из автобусов собралась на Среднеохтинском. Ремонт моста все еще держит пробку

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2 Комментарии
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Дорожная ситуация в Красногвардейском районе Петербурга остается напряженной даже в середине дня. Если автомобилистам стало полегче, то общественный транспорт по-прежнему томится в пробке.

Длинную очередь из автобусов днем 30 сентября запечатлел на Среднеохтинском проспекте читатель «Фонтанки» Сергей. На перекрестке — толкучка еще и с троллейбусами. Как пишет «Организатор перевозок», еще с полудня из-за пробки в Комаровском проезде автобусы №№ 15, 21, 22, 105, 132, 136, 174, 181, 183, 206, 290, 295 и троллейбусы №№ 1, 7, 16, 33 едут с задержками минимум в полчаса.

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По данным «Яндекс.Пробок», Среднеохтинский проспект стоит плотно от Гусевой улицы до Красногвардейской площади и чуть менее плотно — от Большой Пороховской. Пробки также сохраняются на Якорной улице, проспекте Металлистов, Большеохтинском проспекте, Свердловской набережной, Комаровском мосту и проезде и Новочеркасском проспекте. Хотя огромным утренним заторам они уже не чета.

Напомним, что с 27 сентября ремонтирую дорожное покрытие на Большеохтинском мосту, из-за сего движение по нему ограничено. Кроме того, на Новочеркасском идет ремонт трамвайных путей.

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Комментарии
2
Инкогнито2021
2 минуты
какой же негодяй принял решение о ремонте моста в конце сентября!!!
pgrad
2 минуты
Всё еало ремонтировать одновременно - и асфальт, и рельсы, чтоб никто никуда не проехал, даже враг на танке!
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