    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 7

    1 м/с, сев

    771мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.71eur103.47

    Ремонт Большеохтинского моста собрал огромные пробки на подъездах

    6411
    7 комментариев
    Фото: Яндекс.Карты
    ПоделитьсяПоделиться

    Транспортный коллапс случился утром 30 сентября в восточной части Петербурга. Мертвые пробки собрались на подъездах к переправам через Неву.

    На Большеохтинском мосту с 27 сентября идет ремонт дорожного покрытия, и проезд по нему ограничен. Утром 30 сентября подъезды к переправе со стороны Красногвардейского района окрасились на картах в красный и бордовый. По данным «Яндекс.Пробок», встали Комаровский проезд и Комаровский мост, Новочеркасский проспект, Якорная улица, Большеохтинский, Среднеохтинский проспекты и проспект Металлистов стоят от шоссе Революции.

    Фото: Яндекс.Карты
    ПоделитьсяПоделиться

    «Посмотрите, что творится на дороге из-за ремонта Большеохтинского моста. Лично я проехала 550 метров от дома за полтора часа, спалив при этом 1/8 бака», — пожаловалась читательница «Фонтанки» Татьяна.

    Часть водителей, очевидно, уехала на мост Александра Невского, и подъезды к нему тоже встали. Плотные пробки — на Свердловской и Малоохтинской набережных, Малоохтинском проспекте и Заневском проспекте. Также на подъездах к Заневскому стоят улица Стахановцев, Новочеркасский проспект и проспект Шаумяна.

    ПоделитьсяПоделиться

    Одновременно ограничено движение по Новочеркасскому проспекту на участке от Комаровского проезда до Заневского проспекта. Там ремонтируют трамвайные пути.

    читательница «Фонтанки» Татьяна

    В Петербурге и в целом отмечают аномальные пробки для одиннадцатого часа утра. «Яндекс» фиксирует 6 баллов, что на 3 балла больше обычного. Самый длинный затор образовался на внутреннем кольце КАД. Пробка растянулась на 13,8 километра от Колтушского шоссе до виадука над железной дорогой. Утром в городе было 7 баллов.

    Фото: Яндекс.Карты
    Фото: Яндекс.Карты

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ПетербургРемонт дорогПробкиОграничения движения транспорта
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close