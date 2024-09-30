Ремонт Большеохтинского моста собрал огромные пробки на подъездах

Транспортный коллапс случился утром 30 сентября в восточной части Петербурга. Мертвые пробки собрались на подъездах к переправам через Неву.
На Большеохтинском мосту с 27 сентября идет ремонт дорожного покрытия, и проезд по нему ограничен. Утром
«Посмотрите, что творится на дороге из-за ремонта Большеохтинского моста. Лично я проехала
Часть водителей, очевидно, уехала на мост Александра Невского, и подъезды к нему тоже встали. Плотные пробки — на Свердловской и Малоохтинской набережных, Малоохтинском проспекте и Заневском проспекте. Также на подъездах к Заневскому стоят улица Стахановцев, Новочеркасский проспект и проспект Шаумяна.
Одновременно ограничено движение по Новочеркасскому проспекту на участке от Комаровского проезда до Заневского проспекта. Там ремонтируют трамвайные пути.
читательница «Фонтанки» Татьяна
В Петербурге и в целом отмечают аномальные пробки для одиннадцатого часа утра. «Яндекс» фиксирует