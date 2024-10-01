В Петербурге полиция пришла к ОПГ, зарегистрировавшей 21 мигранта

Источник: Официальный канал ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Во вторник, 1 октября, полиция вместе с ФСИН и СК пришла домой к участникам ОПГ, которая регистрировала мигрантов. Всего за три месяца членам группировки удалось поставить на учет 21 иностранца. Как и в других случаях, мигрантов «прописывали» в хостелах.

Сотрудники ГСУ СК РФ по Петербургу, ФСИН и МВД пришли по месту проживания трех членов ОПГ, в хостелы и отделы управлений по вопросам миграции (УВМ). Всего было проведено 10 обысков. Задержаны три члена ОПГ, решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения.

Как полагает следствие, не позднее июля 2024 года члены группировки прописали 21 мигранта в трех хостелах Петербурга. Иностранцы платили мошенникам деньги, получали документы, с которыми шли в ближайшие УВМ для постановки на миграционный учет.

«Фонтанка» писала про обыски утром 1 октября в хостелах в Красносельском и Калининском районах Петербурга. В пособничестве в незаконной миграции заподозрили и полицейских.