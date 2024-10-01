УСБ ищет лояльных к мигрантам среди своих. Обыски идут в двух районах Петербурга

Сотрудники управления собственной безопасности полицейского главка проверяют хостелы в двух районах Петербурга. С обысками зашли по следам двух десятков нелегалов и лояльных к ним коллег.



Как стало известно «Фонтанке», 1 октября проверяют хостелы в Красносельском и Калининском районах. Вниманием УСБ они обязаны полицейским, которых заподозрили в активном содействии незаконной миграции.

По данным управления, пока неустановленные лица, среди которых были и полицейские, небезвозмездно помогали иностранцам решить вопрос с продлением сроков пребывания в России и постановкой на учёт. Известно, что летом легализоваться в Петербурге помогли 21 мигранту. С местом их пребывания лукавили, указывая адреса в Калининском и Красносельском районах.

Уголовное дело об организации незаконной миграции группой лиц возбуждено Следственным комитетом 17 сентября.