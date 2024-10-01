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Происшествия УСБ ищет лояльных к мигрантам среди своих. Обыски идут в двух районах Петербурга

УСБ ищет лояльных к мигрантам среди своих. Обыски идут в двух районах Петербурга

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3 комментария

Сотрудники управления собственной безопасности полицейского главка проверяют хостелы в двух районах Петербурга. С обысками зашли по следам двух десятков нелегалов и лояльных к ним коллег.

Как стало известно «Фонтанке», 1 октября проверяют хостелы в Красносельском и Калининском районах. Вниманием УСБ они обязаны полицейским, которых заподозрили в активном содействии незаконной миграции.

По данным управления, пока неустановленные лица, среди которых были и полицейские, небезвозмездно помогали иностранцам решить вопрос с продлением сроков пребывания в России и постановкой на учёт. Известно, что летом легализоваться в Петербурге помогли 21 мигранту. С местом их пребывания лукавили, указывая адреса в Калининском и Красносельском районах.

Уголовное дело об организации незаконной миграции группой лиц возбуждено Следственным комитетом 17 сентября.

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Комментарии
3
Абрикосов
30 минут
Отличные новости!!! Просим Больше хороших Новостей!
Annonym91
36 минут
Да Граждане Сотрудники УСБ во первых ни в тех районах ищете во вторых ни по одному из номеров УСБ В Электронном справочнике iss gov spb ru для примера Михаил Викторович или там Начальник ГУ МВД Плугин никто трубку не берет систематически а обращения в УСБ Оставленное моим Знакомым по номеру 573 21 81 где ему Капитан журавлева сказала что ему перезвонят с городского по факту завершения рассмотрения спустя месяц как выяснилось оказалось Спущено в сам Отдел сотрудники котого не совсем законно работают . А Серьезно вам Дорогие Сотрудники УСБ В Петроградском районе надо искать сотрудников Лояльных Мигратнам ...
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