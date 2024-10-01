«Ужасный» портрет в гостиной итальянского старьевщика оказался работой Пикассо

Семья итальянского старьевщика внезапно разбогатела — оказалось, что произведение на стене их гостиной стоит порядка 6 миллионов евро. Специалисты подсказали, что дама на нем, изображенная в искаженных пропорциях, — Дора Маар, муза Пабло Пикассо, а сам портрет — его работа. Об удивительной истории 1 октября рассказало издание The Guardian.





«Страшная» картина, которая пугала жену старьевщика, и раньше вызывала любопытство их сына: семья была не слишком образованной, но тетя подарила племяннику книгу по истории искусства, и тот предложил изучить подпись автора. Однако рассуждения дошли до дела только после смерти владельца дома. Тогда-то группа искусствоведов и графологов и пришла к выводу, что произведение, без сомнения, принадлежит кисти Пикассо. Тот жил некоторое время на Капри, и картина, похожая на одну из известных его работ 1938 года, была написана между 1930 и 1936 годом.





Старьевщик нашел ее аж в 1962 году, расчищая подвал дома на Капри, и увез домой в Помпеи. Там в простенькой раме портрет провисел на стене гостиной несколько десятилетий. Примечательно, что сын старьевщика обращался в Фонд Пикассо в Малаге, однако там не обратили внимания на его сообщение. Теперь картина находится в хранилище в Милане.