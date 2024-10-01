Руководство аквапарка «Питерлэнд» рассказало подробности инцидента с падением рабочего-альпиниста

Гендиректор аквапарка «Питерлэнд» 1 октября рассказал подробности инцидента на его территории. Накануне стало известно, что в развлекательном центре сорвался с высоты рабочий-альпинист. Его доставили в тяжелом состоянии в реанимацию.

«У нас есть договор с подрядной организацией, которая выполняет работы, связанные с промышленным альпинизмом. Сорвавшийся с высоты человек занимался протяжкой соединений на горках — это ежегодные, регламентные работы, ничего из ряда вон выходящего. Насколько мне известно, он упал с высоты не в 10 метров (как следовало из первых сообщений. — Прим. ред.), а гораздо ниже. Подрядная организация выясняет все обстоятельства», — рассказал «Фонтанке» гендиректор аквапарка «Питерлэнд» Дмитрий Крутиков.

Он пояснил, что сам аквапарк не обладает достаточными знаниями об альпинизме, чтобы исследовать причины падения рабочего. Поэтому главным образом этим занимаются профессионалы от подрядчика.

В аквапарке пострадавший рабочий проходил инструктаж по технике безопасности. Сразу после падения представители «Питерлэнда» оказали ему первую помощь и вызвали скорую, обеспечили его транспортировку в больницу и сообщили обо всём подрядной организации.