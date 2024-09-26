Двое детей оказались в реанимации после падения на разных детских площадках

В Петербурге мальчик и девочка с разницей в четыре дня попали в реанимацию, упав на детских площадках. Подробности этих неудачных прогулок стали известны «Фонтанке» 26 сентября.



В Приморском районе 12-летняя девочка гуляла во дворе дома на Новосибирской улице в прошедшее воскресенье. По информации «Фонтанки», она играла на детской площадке и упала с турника. Ребенка госпитализировали с ушибом печени и поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Второй инцидент произошел 26 сентября во Фрунзенском районе. Пятилетний мальчик гулял во дворе своего дома на Будапештской и напоролся на металлическую конструкцию. По данным «Фонтанки», мальчика доставили в больницу с проникающей раной живота и ушибленной раной головы. Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации.