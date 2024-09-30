Рабочий сорвался с высоты в аквапарке ТРЦ «Питерлэнд»

В торгово-развлекательном центре «Питерлэнд» в Приморском районе Петербурга на территории аквапарка произошел несчастный случай. Как стало известно «Фонтанке», в полдень 30 сентября с высоты в 10 метров сорвался рабочий-альпинист.



Молодому человеку 36 лет, после падения его доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге рабочий упал с высоты на территории детского сада.