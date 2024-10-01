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Город На гребне антициклона: на Петербургском погодном фронте без перемен

На гребне антициклона: на Петербургском погодном фронте без перемен

1 615
1 комментарий

Гребень холодного скандинавского антициклона сохранит 1 октября в Санкт-Петербурге преимущественно солнечную и сухую погоду. Об этом в своем телеграм-канале пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

По его сведениям, во вторник погода в Северной столице не претерпит существенных изменений, хотя температурный фон окажется на 1–2 градуса ниже климатической нормы, обычной для первых дней октября.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге ожидается на уровне +10…+12 градусов, в Ленобласти столбик термометра поднимется до +9…+14. Ветер ожидается северо-восточный, 4–9 м/с.

Атмосферное давление будет падать, но останется все же выше нормы — 766 мм рт. ст.

А вот на следующий день, по данным синоптика, в городе ожидаются небольшие дожди и температура +10…+12 градусов.

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Комментарии
3
266065285
1 минута
Вот так выглядит правильный солнечный день по-ленинградски
266065285
2 минуты
Ништяк
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