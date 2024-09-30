На блогера, бросившего младенца в сугроб, составили протокол за пропаганду наркотиков

На блогера Сергея Косенко, известного тем, что снял видео с броском младенца в сугроб, составили протокол за пропаганду запрещенных веществ в интернете. Об этом 30 сентября сообщили РИА Новости со ссылкой на материалы суда. По этой статье Косенко грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей.



Косенко известен тем, что в начале 2024 года записал видео с младенцем, которого бросил в сугроб. Когда поступком возмутилась общественность, блогер заявил, что ролик — дипфейк и монтаж, однако ему не поверили. Косенко также извинился перед теми, кому ролик нанес эмоциональный вред.



В отношении Косенко председатель СК РФ Александр Бастрыкин тогда поручил возбудить уголовное дело. Его также попросили проверить на соблюдение налогового законодательства.

