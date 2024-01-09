Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении русскоязычного блогера Сергея Косенко, который опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой он кидает младенца в сугроб под рождественскую музыку. Об этом 9 января сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что сам Косенко находится за пределами России, из-за чего Бастрыкин поручил следователям «инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам». Также блогера проверят на соблюдение налогового законодательства.