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    Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб

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    Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении русскоязычного блогера Сергея Косенко, который опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой он кидает младенца в сугроб под рождественскую музыку. Об этом 9 января сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

    Уточняется, что сам Косенко находится за пределами России, из-за чего Бастрыкин поручил следователям «инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам». Также блогера проверят на соблюдение налогового законодательства.

    Ранее на мужчину, бросившего в сугроб младенца, обратили внимание депутат от КПРФ Нина Останина и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Сам Косенко после публикации ролика ответил подписчикам в комментариях: «Неужели кто-то поверил, что я собственного сына буду в снег бросать?»

    Однако эти оправдания не были приняты пользователями соцсетей, которые рассмотрели, как младенец на кадрах открывает глаза. По словам Останиной, даже если блогер бросал куклу, то это все равно бесчеловечная модель поведения.

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