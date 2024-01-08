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    На блогера Косенко готовят жалобы в СК и ФНС после видео с швырянием в сугроб младенца

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    Блогер Сергей Косенко опубликовал видео, на котором запечатлено, как он бросает в сугроб младенца. После реакции подписчиков пришлось рассказывать, что это кукла, но оказалось поздно.

    На видео Косенко 8 января обратила внимание глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она пообещала, что напишет на Косенко жалобу в Следственный комитет.

    Екатерина Мизулина также возмутилась роликом и напомнила, что к блогеру были вопросы со стороны налоговой инспекции.

    Сам Косенко после публикации видео ответил подписчикам в комментариях вопросом: «Неужели кто-то поверил, что я собственного сына буду в снег бросать?»

    Известно, что мальчику порядка двух месяцев.

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