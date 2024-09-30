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Общество Еврейскому общинному центру в Петербурге не разрешили провести траурную церемонию 6 октября

Еврейскому общинному центру в Петербурге не разрешили провести траурную церемонию 6 октября

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2 комментария

Еврейский общинный центр Санкт-Петербурга 30 сентября сообщил в своих соцсетях, что ему не удастся провести траурную церемонию у памятника «Формула скорби» 6 октября. Администрация Пушкинского района не согласовала ее проведение, ссылаясь на коронавирусные ограничения.

«Ежегодная траурная церемония у памятника «Формула скорби» в городе Пушкине в этом году не состоится. <…> Все, кто считает для себя важным почтить память евреев города Пушкина, павших жертвами нацистского геноцида, могут самостоятельно прийти к памятнику «Формула скорби» в любое время 6 октября, в годовщину трагических событий 1941 года. Прийти, чтобы зажечь поминальную свечу, прочитать молитву, по традиции положить камушек к подножию мемориала», — говорится в сообщении.

Траурную церемонию на этом месте проводили каждый год в первое воскресенье октября в память о первом расстреле евреев в оккупированном немцами Пушкине (вермахт вошел в город 17 сентября, 4 октября местные евреи были должны явиться в комендатуру, после чего их держали в подвалах без воды и еды, а потом расстреливали и захоранивали в парках).

Отказ в согласовании мемориальной акции подписан замглавы администрации Пушкинского района Владимиром Львовым (есть в распоряжении редакции). Он указывает на постановление городского правительства о запрете на проведение публичных мероприятий и их посещение гражданами до 31 декабря 2024 года — если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. «Согласование указанного Вами публичного мероприятия администрацией не представляется возможным», — сказано в документе.

«Фонтанка» запросила комментарий у администрации Пушкинского района.

Мемориал «Формула скорби» в Пушкине был установлен в 1991 году, в сквере на пересечении Дворцовой и Московской улиц, вблизи Александровского парка. В годы немецкой оккупации на этом месте расстреливали еврейское население. 7 октября Израиль будет проводить траурные мероприятия в связи с годовщиной массовых убийств евреев в Нир-Озе, которые произошли в 2023 году во время атаки ХАМАС. Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января.

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Комментарии
2
dearbreader
19 минут
Это же не крестный ход. Понимать надо. А вообще, мерзко, господа...
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