Оглашен приговор директору ТСЖ, по вине которого обрушился потолок в доходном доме Китнера

Октябрьский районный суд огласил приговор директору ТСЖ Павлу Хрипченко, по вине которого в доходном доме Китнера обрушился потолок. Суд ограничил свободу на один год виновному по статье, связанной с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом 30 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Частичное обрушение потолка в здании на Почтамтской улице произошло в конце января 2023 года. Хрипченко знал о том, что в квартирах этого дома больше 200 лет не было капитального ремонта. Также он был в курсе, что деревянные балки находятся в аварийном состоянии и необходимо устранить все опасные перекрытия, которые уже сгнили. Компания «Невский Строительный Альянс» провела капитальный ремонт крыши, в том числе и над квартирой № 8, где позже был зафиксирован обвал чердачного покрытия. Известно, что работы на крове не затрагивали чердачных перекрытий.