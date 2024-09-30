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Город Общество Оглашен приговор директору ТСЖ, по вине которого обрушился потолок в доходном доме Китнера

Оглашен приговор директору ТСЖ, по вине которого обрушился потолок в доходном доме Китнера

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2 комментария

Октябрьский районный суд огласил приговор директору ТСЖ Павлу Хрипченко, по вине которого в доходном доме Китнера обрушился потолок. Суд ограничил свободу на один год виновному по статье, связанной с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом 30 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Частичное обрушение потолка в здании на Почтамтской улице произошло в конце января 2023 года. Хрипченко знал о том, что в квартирах этого дома больше 200 лет не было капитального ремонта. Также он был в курсе, что деревянные балки находятся в аварийном состоянии и необходимо устранить все опасные перекрытия, которые уже сгнили. Компания «Невский Строительный Альянс» провела капитальный ремонт крыши, в том числе и над квартирой № 8, где позже был зафиксирован обвал чердачного покрытия. Известно, что работы на крове не затрагивали чердачных перекрытий.

Из материалов суда следует, что Хрипченко создал видимость того, что весь необходимый функционал по содержанию дома он выполнил. Павел самостоятельно составил акт осмотра квартир, указав, что единственная необходимая мера по устранению всевозможных нарушений в доме — это уборка чердака. Также Хрипченко написал, что никаких отклонений по состоянию здания, которые могли бы быть опасными для жизни людей, нет. Из-за действий директора ТСЖ собственнику квартиры, где обрушился потолок, причинен имущественный ущерб в размере 500 тысяч рублей.

«Также создана реальная угроза опасности жизни и здоровью лиц, проживающих в указанной квартире. Хрипченко вину признал», — уточнили в объединенной пресс-службе судов.

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Комментарии
2
NPC
38 минут
Больше 200 лет не было капитального ремонта, перекрытия по сгнившим деревянным балкам - пропал Китнеровский дом, и что может сделать некий Хрипченко?
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