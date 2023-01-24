В доме Китнера на Почтамтской обрушился потолок. Прокуратура разбирается

В доходном доме Китнера на Почтамтской улице частично обрушился потолок. Прокуратура уже организовала проверку, сообщает 24 января пресс-служба ведомства.
Прокуратура Санкт-Петербурга
«К проведению проверки привлечены специалисты КГИОП, администрации и жилищного агентства Адмиралтейского района, а также представители товарищества собственников жилья», — говорится в сообщении.
Отмечается, что неприятность в одной из квартир дома 1 произошла накануне вечером. В ходе проверки оценят, соответствовали ли жилищному законодательству действия должностных лиц, ответственных за содержание здания.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как потоп обвалил потолок в квартире на Павловском шоссе и оставил ее жильцов без техники.