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    В доме Китнера на Почтамтской обрушился потолок. Прокуратура разбирается

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    В доходном доме Китнера на Почтамтской улице частично обрушился потолок. Прокуратура уже организовала проверку, сообщает 24 января пресс-служба ведомства.

    Прокуратура Санкт-Петербурга

    «К проведению проверки привлечены специалисты КГИОП, администрации и жилищного агентства Адмиралтейского района, а также представители товарищества собственников жилья», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что неприятность в одной из квартир дома 1 произошла накануне вечером. В ходе проверки оценят, соответствовали ли жилищному законодательству действия должностных лиц, ответственных за содержание здания.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как потоп обвалил потолок в квартире на Павловском шоссе и оставил ее жильцов без техники.

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    Обрушение потолкаПочтамская улица
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