Посмотрите, как валили опору ЛЭП в Кудрово ради развязки с Мурманским шоссе

Эпичный «бам» устроили дорожники во Всеволожском районе Ленобласти. Там ради новой развязки с трассой «Кола» пошла под снос опора ЛЭП. Процесс показали на видео.

Высокая опора линии электропередачи стояла в месте встречи Центральной улицы и Мурманского шоссе в Кудрово, держа на себе напряжение в 35 киловольт. Об этом рассказали 30 сентября в дорожном комитете Ленобласти. Перед демонтажем вышку обесточили и обрезали железные удерживающие тросы. Дальше ее дернули погрузчиком, и опора завалилась сама.

После и сама конструкция, и ее фундамент пошли в разбор. Когда работы по демонтажу закончат, дорожники начнут делать на ее месте насыпь, которая станет основанием будущего выезда с прямой Центральной улицы на Мурманское шоссе.

Рядом сейчас переустраивают трубы и провода, а также разбирают старый путепровод над трассой «Кола». Транспорт едет по новому мосту, который запустили в августе.