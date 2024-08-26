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    На развязке с Мурманским шоссе в Кудрово открыли новый путепровод и закрыли старый

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    1 комментарий
    Фото: Dorogi_lo
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    Во Всеволожском районе Ленобласти под Петербургом изменилась схема движения на развязке с федеральной трассой «Кола». Там запустили движение по новому путепроводу.

    «Вечером между субботой и воскресеньем» открыли новый путепровод над Мурманским шоссе в Кудрово, сообщает 26 августа дорожный комитет Ленобласти. Движение транспорта переключили на него, а проезд по старому путепроводу закрыли — он уходит на реконструкцию. Мост сделают шире, и после завершения работ, транспорт поедет по обоим: один будет на въезд, другой на выезд из Кудрово.

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    Прошедшие сутки показали, что к новой схеме движения водители привыкли быстро, отмечают в комитете: «полет нормальный». Осенью возле нового путепровода планируют также демонтировать вышку электропередач и заменить топливные емкости у заправки «Тебойл».

    Строительство нового путепровода над «Колой» и реконструкция старого — часть большого проекта развязки с Мурманским шоссе. В его рамках также ведутся работы на перекрестке Центральной улицы и проспекта Строителей. Там построят подземный переход, а саму Центральную сделают прямой до Мурманского шоссе, срезав неудобные повороты.

    Фото: Dorogi_lo

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    Ленинградская областьТрасса Р-21 КолаСтроительство дорог
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