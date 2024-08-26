На развязке с Мурманским шоссе в Кудрово открыли новый путепровод и закрыли старый

Во Всеволожском районе Ленобласти под Петербургом изменилась схема движения на развязке с федеральной трассой «Кола». Там запустили движение по новому путепроводу.
«Вечером между субботой и воскресеньем» открыли новый путепровод над Мурманским шоссе в Кудрово, сообщает
Прошедшие сутки показали, что к новой схеме движения водители привыкли быстро, отмечают в комитете: «полет нормальный». Осенью возле нового путепровода планируют также демонтировать вышку электропередач и заменить топливные емкости у заправки «Тебойл».
Строительство нового путепровода над «Колой» и реконструкция старого — часть большого проекта развязки с Мурманским шоссе. В его рамках также ведутся работы на перекрестке Центральной улицы и проспекта Строителей. Там построят подземный переход, а саму Центральную сделают прямой до Мурманского шоссе, срезав неудобные повороты.