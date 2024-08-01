Новый путепровод над «Колой» в Кудрово оделся в асфальт и скоро примет машины

Дорожники достраивают новый путепровод над Мурманским шоссе во Всеволожском районе Ленобласти. Его уже окончательно заасфальтировали, осталось еще немного работ, рассказали
Нижний слой покрытия на путепроводе в Кудрово выполнили из литого асфальта. Он не требует катков и лучше защищает бетонные пролеты, что особенно актуально для мостов. Верхний слой укладывали уже по классике, с катками. На сегодняшний день остается только нанести разметку на самом путепроводе и въезде-выезде с Мурманского шоссе, установить ограждение и подключить освещение.
Движение на новый путепровод перепустят уже в августе, но точную дату назовут позже. Одновременно с открытием нового будет закрыт старый путепровод. Его будут перестраивать. По окончании работ транспорт пустят одновременно по обоим мостам, которые будут соединены строящейся развязкой.
Напомним, в рамках проекта, кроме реконструкции путепровода над «Колой», будет построена развязка между Кудрово и Мурманским шоссе, а также продлена Центральная улица. На перекрестке Центральной с улицей Строителей также сделают подземный пешеходный переход, его строительство стартовало в июне. Работы планируют завершить до второго квартала 2027 года.