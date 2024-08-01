Новый путепровод над «Колой» в Кудрово оделся в асфальт и скоро примет машины

Дорожники достраивают новый путепровод над Мурманским шоссе во Всеволожском районе Ленобласти. Его уже окончательно заасфальтировали, осталось еще немного работ, рассказали 1 августа в дорожном комитете региона.



Нижний слой покрытия на путепроводе в Кудрово выполнили из литого асфальта. Он не требует катков и лучше защищает бетонные пролеты, что особенно актуально для мостов. Верхний слой укладывали уже по классике, с катками. На сегодняшний день остается только нанести разметку на самом путепроводе и въезде-выезде с Мурманского шоссе, установить ограждение и подключить освещение.