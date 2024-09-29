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Происшествия Домогаются девочек, а потом нападают на их защитников. Глава СК поручил возбудить дело в отношении юных треш-блогеров

Домогаются девочек, а потом нападают на их защитников. Глава СК поручил возбудить дело в отношении юных треш-блогеров

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24 комментария

Петербургский СК проверяет распространяемую в соцсетях информацию о том, что группа подростков применяет насилие в отношении других несовершеннолетних. Глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело, пишет 29 сентября пресс-служба главного аппарата.

СК пишет, что подростки придерживаются преступной идеологии. В тематическом телеграм-канале появилась информация, что в Петербурге банда малолетних «домогается девочек и избивает толпой подростков», которые заступаются за своих спутниц. А идеология, на которую, вероятно, обратил внимание Александр Бастрыкин, — запрещенная в РФ экстремистская АУЕ*. В своих сетях они якобы выкладывают снимки, прикрывая свои лица в том числе флагом непризнанной Ичкерии.

Действуют нападавшие в духе времени: бьют, снимают свои деяния на видео и распространяют их в соцсетях. По данным «Фонтанки», часть опубликованного контента старая, но более точно об этом можно будет сказать после проверки.

Похожий случай произошел в Петербурге год назад. По версии следствия, в 2023 году компания провоцировала драки в Петербурге, 18-летний Турал публиковал видео в том числе в своем телеграм-канале «Жизнь бродяги». Пока его предполагаемых товарищей задерживали, он успел уехать в Азербайджан, но от полиции не скрылся. Предполагаемого лидера группы вернули в Петербург и арестовали. Кроме уголовного хулиганства, ему вменяют возбуждение ненависти или вражды.

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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Комментарии
24
Майор Пронин
1 час
Почему бы про этих абу не написать, каких они национальностей. Роликов же полно, там одни и те же рожи. Или мы всё ещё поём мантры фальшивой толерантности?
Slava_Rossii2
2 часа
Вот и результат показа сериалов с пропагандой организованной подростковой преступности.
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