Всеволожский школьник выбыл из соревнований по боксу с разрывом селезенки

В Тихвине 28 сентября прошли муниципальные соревнования по боксу среди юношей, посвященные присвоению городу почетного звания «Город воинской славы». Не все уехали с состязаний здоровыми. Так, 15-летнему подростку из Всеволожска потребовалась экстренная госпитализация.



Как стало известно «Фонтанке», юный спортсмен поступил в приемный покой Тихвинской межрайонной больницы в первом часу дня. У пациента диагностировали закрытую травму живота с разрывом селезенки. Тренер пояснил, что травма была получена на соревнованиях по боксу.



Пострадавший находится в отделении реанимации.

