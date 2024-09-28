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Происшествия Всеволожский школьник выбыл из соревнований по боксу с разрывом селезенки

Всеволожский школьник выбыл из соревнований по боксу с разрывом селезенки

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2 комментария

В Тихвине 28 сентября прошли муниципальные соревнования по боксу среди юношей, посвященные присвоению городу почетного звания «Город воинской славы». Не все уехали с состязаний здоровыми. Так, 15-летнему подростку из Всеволожска потребовалась экстренная госпитализация.

Как стало известно «Фонтанке», юный спортсмен поступил в приемный покой Тихвинской межрайонной больницы в первом часу дня. У пациента диагностировали закрытую травму живота с разрывом селезенки. Тренер пояснил, что травма была получена на соревнованиях по боксу.

Пострадавший находится в отделении реанимации.

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Комментарии
2
ЮлияБорисовна
1 час
Как сейчас происходит повсюду в медицине, "врачи посмотрели на разрыв селезёнки, и до сих пор на него смотрят".
Als
43 минуты
Ну, вот и так бывает. Пацану желаю здоровья, лечащим врачам - удачи в лечении.
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