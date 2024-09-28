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Общество Супружеской паре в Германии грозит тюремный срок за показ российских телеканалов в Интернете

Супружеской паре в Германии грозит тюремный срок за показ российских телеканалов в Интернете

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5 комментариев

В Германии супружеская пара подозревается в коммерческом показе в Интернете подсанкционных российских телеканалов, включая «Россию 1» и RT. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Управления таможенных расследований Штутгарта.

Из релиза ведомства следует, что подозреваемыми по делу стали 37-летний немец и его 42-летняя жена с украинским гражданством. По версии следствия, как минимум с начала 2022 года они транслировали в Сети «через услугу IP TV» российские телеканалы. В частности, речь идет о «России 1» и Russia Today.

Супруги зарабатывали на этом деньги. В четверг у них дома провели обыск, в результате которого изъяли техническое оборудование и 40 тыс. евро наличными. Также суд арестовал их активы на сумму предполагаемого незаконного дохода - 120 тыс. евро.

Если пару признают виновными в коммерческих преступлениях, по закону о внешней торговле им грозит тюремное заключение на срок от года, сказано в заявлении.

Власти Евросоюза запретили вещание RT и работу агентства Sputnik еще в марте 2022 года. Санкции против «России» и других отечественных телеканалов были введены в Европе в декабре того же года.

При этом США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» (куда входит RT) и ее главного редактора Маргариты Симоньян относительно недавно. «Тю. Проснулись!» - отреагировала последняя.

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Комментарии
5
Kit.
27 минут
Прикиньте, кто-то за это платит деньги.
Сила в Правде!!
1 час
и в чём новость. они не заплатили налоги германии или кинули симоньян?
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