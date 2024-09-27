Задержан глава УК, обслуживающей дом с рухнувшим балконом в Светогорске

Сотрудники управления Следственного комитета по Ленинградской области задержали генерального директора УК «Гриндом». Компания обслуживает дом в Светогорске, у которого на днях обрушился балкон вместе с пожилой жительницей квартиры. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба ведомства.



Мужчине предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следствие установило, что жительница дома 7 по улице Коробицына, где случился инцидент, жаловалась на разрушение балкона в своей квартире, но глава УК не принял должных мер.

