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Общество Задержан глава УК, обслуживающей дом с рухнувшим балконом в Светогорске

Задержан глава УК, обслуживающей дом с рухнувшим балконом в Светогорске

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2 комментария

Сотрудники управления Следственного комитета по Ленинградской области задержали генерального директора УК «Гриндом». Компания обслуживает дом в Светогорске, у которого на днях обрушился балкон вместе с пожилой жительницей квартиры. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчине предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следствие установило, что жительница дома 7 по улице Коробицына, где случился инцидент, жаловалась на разрушение балкона в своей квартире, но глава УК не принял должных мер.

25 сентября балкон дома по указанному адресу упал вместе с находившейся на нем 74-летней пенсионеркой. В результате падения со второго этажа женщина получила тяжелые травмы.

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Комментарии
2
Сила в Правде!!
21 минута
рушится страна наплевать всем.
282201992
12 минут
это закономерность..как и материнский капитал.... мать его !!! ..
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