В Светогорске под пенсионеркой обрушился балкон

Пенсионерка получила травмы, упав вместе с балконом в Выборгском районе Ленинградской области. Пожилую женщину госпитализировали. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщает 25 сентября Следственный комитет региона.
Следственный комитет Ленинградской области
Инцидент произошел в Светогорске. Балконная плита рухнула в доме 7 по улице Коробицына. В этот момент на ней была 74-летняя пенсионерка, которая получила травмы. Женщина находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.
На место происшествия выезжали следователи, сотрудники полиции и МЧС.