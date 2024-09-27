В Петербурге опубликовали предложение о строительстве Широтной магистрали за 246 млрд рублей. «Фонтанка» знает цены на проезд

Компания «Широтная магистраль Северной столицы» (ШМСС) направила частную концессионную инициативу по строительству II–IV этапов Широтной магистрали скоростного движения. Если никто ее не перебьет, город подпишет соглашение.
По данным «Фонтанки», ЧКИ опубликована 27 сентября, она должна отвисеться 45 дней. Согласно ей, предварительная стоимость проекта на этапе строительства составляет 245,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Из них капитальный грант от государства — 159,2 млрд, собственные средства компании — 86,6 млрд.
На этапе эксплуатации стоимость проекта — 895,5 млрд. Этот этап продлится с 2029 до 2073 года, и 895,5 млрд складываются из того минимального гарантированного дохода, который концессионер должен будет в течение этих лет получать, чтобы отбить расходы на стройку и эксплуатацию платной магистрали. Недостача — за счет бюджета: «Концедент выплачивает концессионеру возмещение недополученных концессионером доходов в целях обеспечения минимального гарантированного дохода».
В проекте концессионного соглашения указаны максимальные тарифы на проезд по платной магистрали. Они зависят от категории средства:
- транспортные средства, у которых высота над передней осью составляет не более 1,3 м и количество осей равно 2, — 20 руб./км;
- транспортные средства, у которых высота над передней осью составляет более 1,3 м и количество осей равно 2, — 36 руб./км;
- транспортные средства, у которых количество осей равно 3, — 56 руб./км;
- транспортные средства, у которых количество осей равно 4 и более, — 92 руб./км.
При этом прописан механизм индексации.
«Фонтанка» писала, что именно ШМСС является предполагаемым концессионером на строительстве Широтной магистрали скоростного движения от Витебской развязки до границы города, в числе учредителей — «ВТБ Инфраструктурный холдинг». Подробнее — читайте здесь.