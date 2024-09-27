С 1 октября школы Курска и Курчатова переходят на очно-дистанционный формат обучения. Это решение было принято 27 сентября на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Курской области Алексея Смирнова, говорится в телеграм-канале главы региона.

По его словам, в сентябре для обеспечения безопасности детей и педагогов была проведена масштабная работа: в учебных заведениях определены безопасные зоны и укрытия, продолжается оклейка окон бронированной плёнкой, а также укрепление помещений мешками с песком.

Родители могут по желанию перевести своих детей на дистанционное обучение, обратившись с соответствующим заявлением к директору школы.