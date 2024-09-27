С 1 октября школы Курска и Курчатова переходят на очно-дистанционный формат обучения. Это решение было принято 27 сентября на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Курской области Алексея Смирнова, говорится в телеграм-канале главы региона.
По его словам, в сентябре для обеспечения безопасности детей и педагогов была проведена масштабная работа: в учебных заведениях определены безопасные зоны и укрытия, продолжается оклейка окон бронированной плёнкой, а также укрепление помещений мешками с песком.
Родители могут по желанию перевести своих детей на дистанционное обучение, обратившись с соответствующим заявлением к директору школы.
Кроме того, учреждения дополнительного образования в Курске и Курчатове также переходят на смешанный формат обучения. Учебный процесс в девяти отселённых муниципальных образованиях региона продолжается в дистанционном формате, при этом условия для работы предоставляют школы-шефы города Курска.
Ситуация в Курской области обострилась в начале августа, когда украинские формирования вошли на территорию региона. Постепенно населенные пункты освобождаются Вооруженными силами РФ. На этой неделе в Петербург из Курской области приехали 150 детей — их разместили в гостиницах и распределили по учебным заведениям города. Всего в Северной столице сейчас находятся 373 школьника из Курской области.