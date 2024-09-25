В Петербург из Курской области прибыли 150 детей. Пассажиров на Московском вокзале 25 сентября встретили сотрудники МЧС России и волонтеры. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС и Смольного.



Школьники прибыли вместе с 18 сопровождающими. Представители чрезвычайного ведомства помогли донести вещи и разместиться в приготовленных автобусах.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что с начала августа город принимает уже третью группу детей из этого региона, которые будут учиться в школах Петербурга, а жить в гостиницах при учреждениях профессионального образования.