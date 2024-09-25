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    В Петербург из Курской области прибыли 150 детей

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    В Петербург из Курской области прибыли 150 детей. Пассажиров на Московском вокзале 25 сентября встретили сотрудники МЧС России и волонтеры. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС и Смольного.

    Школьники прибыли вместе с 18 сопровождающими. Представители чрезвычайного ведомства помогли донести вещи и разместиться в приготовленных автобусах.

    Губернатор города Александр Беглов отметил, что с начала августа город принимает уже третью группу детей из этого региона, которые будут учиться в школах Петербурга, а жить в гостиницах при учреждениях профессионального образования.

    Детей ожидают обзорная экскурсия по городу, поездки в Петергоф, Кронштадт и Пушкин, а также культурная программа с посещением музеев, театров и спортивных состязаний.

    Всего в Петербурге сейчас находятся 373 школьника из Курской области.

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    Ранее помощник президента РФ Алексей Дюмин заявил, что территория Курской области будет полностью освобождена. При этом регион продолжает регулярно подвергаться атакам.

    В марте в Петербург прибыли более семисот детей из Белгородской области.

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