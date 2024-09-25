В Петербург из Курской области прибыли 150 детей. Пассажиров на Московском вокзале 25 сентября встретили сотрудники МЧС России и волонтеры. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС и Смольного.
Школьники прибыли вместе с 18 сопровождающими. Представители чрезвычайного ведомства помогли донести вещи и разместиться в приготовленных автобусах.
Губернатор города Александр Беглов отметил, что с начала августа город принимает уже третью группу детей из этого региона, которые будут учиться в школах Петербурга, а жить в гостиницах при учреждениях профессионального образования.
Детей ожидают обзорная экскурсия по городу, поездки в Петергоф, Кронштадт и Пушкин, а также культурная программа с посещением музеев, театров и спортивных состязаний.
Всего в Петербурге сейчас находятся 373 школьника из Курской области.
Ранее помощник президента РФ Алексей Дюмин заявил, что территория Курской области будет полностью освобождена. При этом регион продолжает регулярно подвергаться атакам.
В марте в Петербург прибыли более семисот детей из Белгородской области.