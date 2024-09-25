Дюмин: территория Курской области будет полностью освобождена, для этого есть план Генштаба

Занятая вооруженными силами Украины (ВСУ) российская территория в ближайшее время будет освобождена. Об этом 25 сентября заявил помощник президента РФ Алексей Дюмин.
Для этого, как он выразился, «есть план Генштаба» (цитата по ТАСС). В подробности Дюмин вдаваться не стал и сроков освобождения территории не обозначил, но, комментируя ход боев в Курской области, отметил, что ВС РФ ведут «мужественные действия» на этом направлении и вскоре выдавят противника из региона.
Помощник российского президента Алексей Дюмин, бывший губернатор Тульской области, в мае текущего года был назначен секретарем Госсовета.
16 сентября Минобороны РФ сообщило, что российская армия освободила два населенных пункта в Курской области. Ранее ведомство сообщало об освобождении десяти населенных пунктов, занятых ВСУ в этом регионе.