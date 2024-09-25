Занятая вооруженными силами Украины (ВСУ) российская территория в ближайшее время будет освобождена. Об этом 25 сентября заявил помощник президента РФ Алексей Дюмин.

Для этого, как он выразился, «есть план Генштаба» (цитата по ТАСС). В подробности Дюмин вдаваться не стал и сроков освобождения территории не обозначил, но, комментируя ход боев в Курской области, отметил, что ВС РФ ведут «мужественные действия» на этом направлении и вскоре выдавят противника из региона.

Помощник российского президента Алексей Дюмин, бывший губернатор Тульской области, в мае текущего года был назначен секретарем Госсовета.

