    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    4 м/с, южн

    755мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd92.86eur103.41

    Дюмин: территория Курской области будет полностью освобождена, для этого есть план Генштаба

    4036
    23 комментария

    Занятая вооруженными силами Украины (ВСУ) российская территория в ближайшее время будет освобождена. Об этом 25 сентября заявил помощник президента РФ Алексей Дюмин.

    Для этого, как он выразился, «есть план Генштаба» (цитата по ТАСС). В подробности Дюмин вдаваться не стал и сроков освобождения территории не обозначил, но, комментируя ход боев в Курской области, отметил, что ВС РФ ведут «мужественные действия» на этом направлении и вскоре выдавят противника из региона.

    Помощник российского президента Алексей Дюмин, бывший губернатор Тульской области, в мае текущего года был назначен секретарем Госсовета.

    16 сентября Минобороны РФ сообщило, что российская армия освободила два населенных пункта в Курской области. Ранее ведомство сообщало об освобождении десяти населенных пунктов, занятых ВСУ в этом регионе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    Алексей ДюминКурская областьГенштаб
    ЛАЙК2
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 23

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close