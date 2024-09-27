Ястреб в Петербурге устроил кровавое пиршество прямо на капоте автомобиля

Ястреб-тетеревятник в городе редко показывается людям на глаза, но этот не просто не испугался, но и устроил шоу. Фотографии и видео очевидицы Виктории Фёдоровой, сделанные на улице Софьи Ковалевской, публикует 27 сентября канал «Каждой твари по паре».
Это ястреб-тетеревятник, занесённый в Красную книгу Петербурга. В дикой природе он охотится на тетеревов (за что и получил своё название), а в Петербурге довольствуется голубями и серыми воронами, поясняет автор канала биолог Павел Глазков.
«Судя по окрасу, это молодая птица. У взрослых окраска перьев становится полосатой — как тельняшка. С большой вероятностью, наш герой родился в Петербурге: в городе гнездится около десятка пар этих птиц», — рассказывает Павел Глазков.
Ястребов-тетеревятников видели в Удельном парке, в Сосновке. В марте этого года ястреба-тетеревятника и зимняка выпустили в естественную среду обитания после реабилитации на Елагином острове. А во дворе на улице Коммуны весной ястреб-тетеревятник пытался поужинать голубем посреди автомобильного проезда, машине даже пришлось остановиться.