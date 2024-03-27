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    Водителю в Петербурге пришлось остановиться из-за охоты ястреба

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    Курьёзную сценку запечатлела петербурженка Виктория во дворе дома на улице Коммуны. Видео, снятое минувшим вечером, показывает 27 марта сообщество «Птицы СПб и России».

    Ястреб-тетеревятник пытался поужинать голубем прямо посреди автомобильного проезда, машине даже пришлось остановиться. Но самое удивительное — в конце ролика.

    Выходящие из парадной женщины спугнули ястреба, он взлетел, и его жертва, казавшаяся уже мёртвой, ожила и вырвалась на свободу. Финал охоты остался за кадром.

    Недавно «Фонтанка» рассказывала ещё об одной охоте ястреба-тетеревятника, после которой начинающая бёрдвотчер решила снимать не птиц, а грибы.

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    Комментарии 10

    16999106227 Мар 2024 в 16:43
    оголодал...
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