Водителю в Петербурге пришлось остановиться из-за охоты ястреба

Курьёзную сценку запечатлела петербурженка Виктория во дворе дома на улице Коммуны. Видео, снятое минувшим вечером, показывает 27 марта сообщество «Птицы СПб и России».
Ястреб-тетеревятник пытался поужинать голубем прямо посреди автомобильного проезда, машине даже пришлось остановиться. Но самое удивительное — в конце ролика.
Выходящие из парадной женщины спугнули ястреба, он взлетел, и его жертва, казавшаяся уже мёртвой, ожила и вырвалась на свободу. Финал охоты остался за кадром.
Недавно «Фонтанка» рассказывала ещё об одной охоте ястреба-тетеревятника, после которой начинающая бёрдвотчер решила снимать не птиц, а грибы.