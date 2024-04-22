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    Удельный парк впечатляет. Там заметили шесть очень редких птиц, в том числе малыша из Красной книги России

    2026
    1 комментарий
    Фото: Елена / Птицы СПб и России
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    За неделю на территории Удельного парка бёрдвотчеры заметили шесть видов птиц, занесённых в Красную книгу Санкт-Петербурга, среди них овсянка-ремез, занесённая в Красную книгу России. «Биоразнообразие Удельного парка впечатляет», — рассказывают любители природы в сообществе «Птицы СПб и России».

    Шесть краснокнижных птиц — это ястреб-тетеревятник, длиннохвостая неясыть, белоспинный дятел, малый пестрый дятел, овсянка-ремез и кроншнеп. Некоторые из них останавливаются в нашем регионе во время миграций, и Удельный парк — очень подходящее место. Он привлекает птиц тем, что в нём хорошо сохранился естественный древостой: берёза и ольха с примесью осины, рябины и черёмухи, старых сосен и елей.

    «Очень надеюсь, что при благоустройстве (если оно всё-таки коснётся данного парка) отнесутся максимально внимательно к зелёным насаждениям, и учтут желания не только людей, но и диких обитателей парка. Им тоже хочется жить и делать остановки при перелёте или даже выводить потомство в парке. Очень надеюсь, что благоустройство не затронет дикие биотопы парка, а будет произведено только на участках, предназначенных для людей», — пишет фотограф-натуралист Антон Кубышкин.

    Всего на прошлой неделе в парке заметили более 40 видов птиц, полный их список смотрите на странице сообщества.

    Фото: Елена / Птицы СПб и России

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    Комментарии 1

    Maik522 Апр 2024 в 13:35
    Это пока. Как дорогу строить начнут, то пиши пропало.
    +1−0
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