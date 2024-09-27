В Купчино ДПС остановила мужчину, подрабатывавшего наркокурьером

Утром 26 сентября ДПС в рамках операции «Анаконда» остановила во Фрунзенском районе «Приору», за рулем которой находился молодой человек без прав и в состоянии наркотического опьянения. Как стало известно «Фонтанке», водитель признался правоохранителям, что взял подработку наркокурьером и ведет с собой коробку с запрещенным.



ГИБДД остановила «Ладу Приора» около 6.25 утра на улице Димитрова, в автомобиле также находилась девушка водителя. Молодой человек заявил, что является действующим военнослужащим, а в Петербурге находится на лечении.



Он рассказал сотрудникам дорожной полиции, что в машине везет с собой наркотические вещества, при осмотре было обнаружено почти три девятка свертков.



По версии водителя, с ним связался его друг по имени Илья и предложил заработать. За какие именно услуги курьеру предстояло получить деньги, он понимал, так как и ранее брал подобную подработку. Он сообщил, что по указанию «работодателя» забрал коробку с партией в районе станции метро «Ладожская» в заброшенном доме, но четких инструкций, где именно должен оставить коробку, мужчина не получил. Ему сообщили только, что это должно быть сделано в Выборге в любом малолюдном месте с фотофиксацией координат. Якобы после этого забрать коробку должны были уже другие люди.



Водитель в разговоре с полицией утверждал, что не был в курсе, какие именно запрещенные вещества везет, признал свою вину, раскаялся и подчеркнул, что его девушка не была в курсе подработки.



После выполнения работы пара планировала погостить у бабушки девушки, которая проживает в Выборге.

