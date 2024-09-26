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Город На себя посмотрите! Курьеры в Петербурге пожаловались на нарушающих ПДД пешеходов

На себя посмотрите! Курьеры в Петербурге пожаловались на нарушающих ПДД пешеходов

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9 комментариев

Курьеры в Петербурге пожаловались на несоблюдение правил дорожного движения пешеходами. В комитете по транспорту пообещали обратить внимание коллег из ГИБДД на нарушителей.

26 сентября в Петербурге состоялась встреча с курьерами служб доставок, посвященная безопасности дорожного движения. В ней принял участие представитель Смольного, зампред Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. Доставщики могли задать ему и другим спикерам интересующие их вопросы.

Одним из самых наболевших стало нарушение ПДД другими участниками движения, в частности, пешеходами. Участница дискуссии пожаловалась, что люди гуляют по велодорожкам без оглядки на то, что подвергают опасности свою жизнь и своих детей.

«Пешеходы, которые ходят по велодорожкам, подлежат наказанию. Мы обратим внимание наших коллег из ГИБДД на этот вопрос, как уже раньше обращали», - сказал Ваньчков. По его словам, такая проблема есть и лечится она «привыканием и культурой».

Другой участник обсуждения спросил, планируются ли какие-то обучающие мероприятия для пешеходов, которые сами нередко создают аварийные ситуации. На его вопрос ответил эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов: «К сожалению, гаишников у нас очень мало, поэтому мы эти мероприятия не очень видим. В этом году было уже два мероприятия. Оштрафовано порядка 35 человек. Это очень много. В кавычках».

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Комментарии
9
geokarma24
38 минут
какие на! велодорожки на тротуарах?! может, еще и реверсивное движение для пешеходов там организовывать.
Local
13 минут
"Уж чья бы корова мычала".
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