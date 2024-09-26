В Госдуму внесен законопроект, позволяющий командировать сотрудников МВД в новые регионы на любую должность, а не аналогичную

В Государственную думу 26 сентября был внесен законопроект, разрешающий командировать сотрудников МВД в новые регионы РФ не только на аналогичную должность, а на любую вакантную. Автором инициативы выступил, помимо прочих, сенатор Андрей Клишас.

В пояснительной записке к документу, расширяющему возможности доукомплектования подразделений органов внутренних дел в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской области и Херсонской области, говорится, что, «несмотря на все реализуемые мероприятия, направленные на комплектование штатных должностей, уровень некомплекта остается высоким».