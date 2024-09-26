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Общество Петербургская прокуратура требует признать саентологов экстремистами

Петербургская прокуратура требует признать саентологов экстремистами

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12 комментариев

Прокуратура Петербурга через суд потребовала запретить саентологов по всей России. В их деятельности видят экстремизм.

Надзорное ведомство подало в Санкт-Петербургский городской суд административный иск о признании незарегистрированной религиозной группы «Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга» экстремистской и запрете ее деятельности в России, сообщает 47News. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга, заседание назначено на 15 октября.

Примечателен иск тем, что летом 2023 года пятерым саентологам в Петербурге вынесли приговоры за преступления, связанные с экстремизмом. Сама организация при этом не была признана экстремистской на тот момент. Духовному лидеру и руководителям вменяли возбуждение ненависти и вражды и организацию экстремистской деятельности. Организатор получил срок, который тут же сочли отбытым, остальные отделались штрафами. В части незаконной предпринимательской деятельности всех оправдали в связи с истечением сроков давности.

Адвокат, представлявший в суде одного из обвиняемых, не сомневается, что новый иск удовлетворят. Но отмечает его абсурдность, ведь организация не работает с 2017 года, а в 2022 году была юридически ликвидирована. Подробнее о нестыковках иска и уголовном деле читайте в материале 47news.

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Комментарии
12
VKuser174198221
46 минут
Всех запретить...совсем...навсегда.....
Pupin
13 минут
Их же давно запретили уже.
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