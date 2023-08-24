Петербургский суд разобрался с делом саентологов. Свободой никто не поплатился

Невский райсуд Петербурга огласил приговор по делу саентологов, которое было возбуждено еще несколько лет назад. Срок получил только один — да и то был освобожден по отбытию.



Об итогах разбирательства 24 августа сообщает объединенная пресс-служба судов города. Духовному лидеру Ивану Мацицкому назначили 6,5 года в колонии общего режима с запретом заниматься деятельностью в религиозных организациях и общественных объединениях на два года, но наказание сочли отбытым.

Остальные фигуранты получили штрафы — исполнительный директор Галина Шуринова в 1,3 миллиона рублей, начальник службы собственной безопасности Анастасия Терентьева в 1,2 миллиона, ее заместитель Констанция Есаулкова в 600 тысяч и главбух Сахиб Алиев — в миллион.