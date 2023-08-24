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    Петербургский суд разобрался с делом саентологов. Свободой никто не поплатился

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    Невский райсуд Петербурга огласил приговор по делу саентологов, которое было возбуждено еще несколько лет назад. Срок получил только один — да и то был освобожден по отбытию.

    Об итогах разбирательства 24 августа сообщает объединенная пресс-служба судов города. Духовному лидеру Ивану Мацицкому назначили 6,5 года в колонии общего режима с запретом заниматься деятельностью в религиозных организациях и общественных объединениях на два года, но наказание сочли отбытым.

    Остальные фигуранты получили штрафы — исполнительный директор Галина Шуринова в 1,3 миллиона рублей, начальник службы собственной безопасности Анастасия Терентьева в 1,2 миллиона, ее заместитель Констанция Есаулкова в 600 тысяч и главбух Сахиб Алиев — в миллион.

    По статье о незаконном предпринимательстве всех фигурантов освободили от наказания — истекли сроки давности. Всех признали виновными по статьям об организации экстремистского сообщества и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ст. 282 и 282.1 УК РФ), а Алиева — еще и по статье об отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ).

    «Схожие с деньгами» бумаги конфисковали в доход государства. Как писала «Фонтанка», в деле фигурировали «3 600 листов бумаги, внешне схожих с банкнотами долларов США номиналом 100», найденные в помещениях саентологической церкви.

    В прениях прокурор просил о сроках в колонии, а защита — об оправдании. Следствие полагало, что в сообществе «Религиозная группа «Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга» унижали адептов.

    Саентология — учение об управлении разумом для достижения успеха. Основоположник — Рон Хаббард. Ячейки саентологов регистрируются по всему миру в качестве религиозных групп и организаций. Учение распространено более чем в сотне стран. В некоторых государствах оно запрещено. В России — нет, но некоторые материалы Хаббарда признаны экстремистскими. Петербургская саентологическая церковь распространяла в том числе и литературу из запрещенного списка. Религиозной организацией она не была признана российскими властями. В 2014 году ЕСПЧ вынес решение о незаконности действий Минюста.

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